Поставки лесоматериалов из Пермского края в Индию увеличили в полтора раза

Пермский край с 1 января по 18 августа отправил в Индию 1680 куб. м хвойных лесоматериалов. Развитие экспорта товаров местных производителей — одна из целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.
В ведомстве отметили, что это количество превышает показатель аналогичного периода прошлого года почти в полтора раза — тогда было поставлено 1080 куб. м. Особое внимание было уделено контролю качества продукции. Например, 15 августа специалисты Управления провели карантинный фитосанитарный осмотр партии объемом 240 куб. м. После тщательной проверки специалисты лаборатории филиала Всероссийского центра карантина растений («ВНИИКР») в Перми выяснили, что вся древесина не содержит опасных вредителей и не заражена. Всего с начала года выдано около 30 фитосанитарных сертификатов, подтверждающих безопасность поставок древесины в Индию.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.