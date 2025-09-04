Поставки лесоматериалов из Пермского края в Индию увеличили в полтора раза

В ведомстве отметили, что это количество превышает показатель аналогичного периода прошлого года почти в полтора раза — тогда было поставлено 1080 куб. м. Особое внимание было уделено контролю качества продукции. Например, 15 августа специалисты Управления провели карантинный фитосанитарный осмотр партии объемом 240 куб. м. После тщательной проверки специалисты лаборатории филиала Всероссийского центра карантина растений («ВНИИКР») в Перми выяснили, что вся древесина не содержит опасных вредителей и не заражена. Всего с начала года выдано около 30 фитосанитарных сертификатов, подтверждающих безопасность поставок древесины в Индию.