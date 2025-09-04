Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два отеля из Ростова оказались одними из лучших в России

Отели из Ростова вошли в рейтинг 50 Best Tastes of Russia.

Источник: Комсомольская правда

Два отеля из Ростова-на-Дону вошли в «Топ-50 лучших отелей России 2025» по версии авторитетного путеводителя 50 Best Tastes of Russia.

Один из отелей, расположенный на Большой Садовой, занял 43 место в престижном рейтинге. Бутик-отель на улице Шаумяна расположился на 47 позиции.

Голосование проходило с июня по август 2025 года. В нем участвовали профессионалы индустрии: предприниматели, рестораторы, отельеры, шеф-повара и отраслевые эксперты.

Авторы проекта уверены, что рейтинг будет полезен не только для российских и иностранных туристов, но и для предпринимателей, а также представителей ведущих компаний и брендов.

Подпишись на нас в Telegram.