Более 11 тысяч человек летом посетили Пензенский планетарий

Пензенский планетарий за лето посетили 11 290 человек. В 2023 году его восстановили при поддержке нацпроекта «Культура», преемником которого стал нацпроект «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры и туризма.
Учреждение оснастили современным оборудованием по нацпроекту. Коллекция планетария включает редкие экспонаты, позволяющие проследить историю изучения космоса: подлинные каменные и железные метеориты, исторические астрономические инструменты.
Как отметили сотрудники учреждения, ключевой принцип его работы — интерактивность. Посетители всех возрастов останавливаются у маятника Фуко, который наглядно доказывает вращение Земли, изучают движение планет или ставят эксперименты с генератором Ван де Граафа. Особой популярностью, по словам методиста Анастасии Пичугиной, пользуется экскурсия, посвященная 80-летию космодрома Байконур.
Планетарий предлагает разнообразную программу: для самых маленьких — увлекательные образовательные мультфильмы, для взрослых — научно-популярные фильмы, раскрывающие самые сложные загадки мироздания. Также в нем проходят авторские лекции от научных сотрудников: «Луна — наша спутница», «Звезды Южного полушария» и «Космическая романтика». Помимо этого, на базе планетария регулярно проводятся наблюдения за небесными телами через телескопы, встречи с профессиональными астрофотографами и тематические мероприятия для любителей астрономии.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.