Более 11 тысяч человек летом посетили Пензенский планетарий

Планетарий предлагает разнообразную программу: для самых маленьких — увлекательные образовательные мультфильмы, для взрослых — научно-популярные фильмы, раскрывающие самые сложные загадки мироздания. Также в нем проходят авторские лекции от научных сотрудников: «Луна — наша спутница», «Звезды Южного полушария» и «Космическая романтика». Помимо этого, на базе планетария регулярно проводятся наблюдения за небесными телами через телескопы, встречи с профессиональными астрофотографами и тематические мероприятия для любителей астрономии.