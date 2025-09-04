В Крыму завершается ремонт дороги Евпатория — порт Мирный — Штормовое

Дорогу ремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В порядок приводят участок протяженностью более трех километров. Рабочие выполнили фрезерование старого покрытия, а также устройство ресайклинга основания. Кроме того, подрядчик уложил новый тротуар и бордюр. На дороге нанесли разметку.