К настоящему времени в Крыму завершается ремонт дороги Евпатория — порт Мирный — Штормовое. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства транспорта.
Дорогу ремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В порядок приводят участок протяженностью более трех километров. Рабочие выполнили фрезерование старого покрытия, а также устройство ресайклинга основания. Кроме того, подрядчик уложил новый тротуар и бордюр. На дороге нанесли разметку.
«В настоящее время ведутся работы по устройству обочин, а на следующем этапе планируется установка дорожных знаков», — отметили в Минтрансе.