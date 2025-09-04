Ричмонд
Популярная сушеная рыба из России и Вьетнама попала под запрет продаж в Беларуси

В Беларуси запретили продавать популярную российскую сушеную рыбу.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси запретили продавать сразу несколько популярных продуктов, в частности, два вида сушеных морепродуктов.

Как сообщили в Госстандарте, речь, во-первых, идет о вяленой соломке из лососевых (горбуша дальневосточная). Производитель — «Фосфорель», город Воронеж. При проверке было установлено превышение показателя массовой доли влаги.

Запретили к продаже и сушено-вяленую рыбную продукцию желтый полосатик торговой марки Chipka. Производителем является «AN LAC — TRA VINH SEAFOOD CO., LTD» (Вьетнам). В этой продукции специалисты нашли недопустимый консервант — сорбиновую кислоту.

