Три места — три праздника: в выходные Зеленоградск, Черняховск и Багратионовск отметят День города

Мероприятия пройдут 5, 6 и 7 сентября.

Источник: Клопс.ru

В первые выходные сентября в Калининградской области отметят День города сразу в трёх местах. Праздновать будут Зеленоградск, Черняховск и Багратионовск. Программы каждого праздника — в материале «Клопс».

Зеленоградск

Суббота (6 сентября):

  1. 9:00 — молебен за благополучие города и жителей (Спасо-Преображенский собор и Свято-Андреевская церковь);
  2. 10:00 — церемония возложения венков и цветов (мемориал павшим воинам);
  3. 10:00 — турнир по пляжному волейболу «Король и королева МИКСТ» (пляж «Сковородка»);
  4. 10:00 — соревнования «Спасатель года» (пляж рядом с кафе «У Нептуна»);
  5. 12:00—17:00 — выставка кошек (Городской центр культуры и искусства);
  6. 12:00—17:00 — акция книгодарения «Читающая скамейка» (Сквер королевы Луизы);
  7. 12:00—17:00 — выставка и мастер-классы «Редкие ремёсла» (Сквер королевы Луизы);
  8. 12:00—13:00 — культурно-историческое представление «Город роз. Возрождаем традиции» (Сквер королевы Луизы);
  9. 12:00—15:00 — площадка «Сделано в Зеленоградске» (Западный пляж);
  10. 13:00—13:30 — подиум-диалог «Ароматы славы и популярности в характерах известных женщин» (Сквер королевы Луизы);
  11. 13:00 — женский футбол на песке «Кубок мамочек» (Западный пляж);
  12. 13:00—16:00 — детская площадка «Все сказки в гости к нам!» (сквер «Вектор»);
  13. 14:00 — турнир по регболу (пляж у кафе «У Нептуна»);
  14. 16:30 — матч чемпионата области по футболу (городской стадион на улице Тургенева);
  15. 12:00—14:00 — выступление детских коллективов, праздничный квест (городская площадь);
  16. 14:00—18:00 — молодёжный фестиваль «Здоровая энергия» (городская площадь);

Программа на главной сцене («Роза ветров»):

  1. 11:00 — зарядка со звёздами, фестиваль боевых искусств, зумба;
  2. 12:45 — парусная регата, водное шоу, спуск драккара, театрализованное представление;
  3. 14:00 — официальное открытие Дня города;
  4. 14:15 — концерт Калининградской областной филармонии «Песни моря»;
  5. 15:15 — 17:30 — концерт;
  6. 17:30 — конкурс профессий «Будущее индустрии гостеприимства»;
  7. 19:00 — модный показ, шоу театра танца «Колесо»;
  8. 20:00 — выступления групп «Диско Дяди» и «ГРОМЧЕ», световое шоу.

Воскресенье (7 сентября)

  1. 12:00 — детский турнир по футболу «Три кота» (спортплощадка «Песчанка,» на Крылова);
  2. 13:00—15.00 — традиционный велопробег «Калининград — Зеленоградск — Калининград»;
  3. 13:00—22:00 — фестиваль авторской песни «ВитаЛики» («Роза ветров»);
  4. 13:00—16:00 — пешеходный арт-проект «Народный карнавал в Зеленоградске» (Музей старинных игрушек — краеведческий музей — Сквер королевы Луизы — Курортный проспект — Музей курортной моды).

Черняховск

Пятница (5 сентября)

  1. 10:00 — патриотический митинг (Аллея Славы);
  2. 12:00 — открытие Доски Почёта (Сквер на улице Ленина);
  3. 15:00 — торжественная церемония «Город красят люди» (администрация);
  4. 16:00 — органно-вокальный вечер (храм Святого Бруно);
  5. 17:00 — патриотическая акция-концерт (памятный знак Петру I).

Суббота (6 сентября)

  1. 9:00 — легкоатлетический забег («Городская долина»),
  2. 10:00 — соревнования по аджилити (стадион «Прогресс»),
  3. 11:00 — торжественное открытие Дня города (площадь Черняховского),
  4. С 12:00 до 22:00 — программа в Парке Победы: интерактивные площадки, концерты, выступления духового оркестра и оркестра русских инструментов, а также казачьего хора, групп «КРЕДО» и «НЕНавЯз», театра «Арт-Экспресс».

Воскресенье (7 сентября)

  1. 10:00 — 17:00 — спортивный праздник с пляжным и парковым волейболом, футболом, акробатикой, стритболом и городками (стадион «Прогресс»);
  2. 11:30 — соревнования по диск-гольфу (Парк Победы);

Подробнее о программе можно почитать здесь.

Багратионовск

Пятница (5 сентября)

  1. 19:00—19:50 — музыкальная программа «Под небом голубым» («Белый домик искусств»);
  2. 20:00—22:00 — «Лето-караоке», театрализованное шоу «Феникс» (Городской парк);

Суббота (6 сентября)

  1. 10:00—14:00 — гастрофестиваль «Обжоркины ряды» (городская площадь);
  2. 10:45—11:00 — автопробег ретро-машин (стартует на городской площади);
  3. 11:00 — ярмарка ремесленников и сельских подворий, выставка ретроавтомобилей, фотозоны, батутный городок, мастер-классы (парк);
  4. 11:00—13:00 — фестиваль детского творчества «Цветик-семицветик» (основная сцена);
  5. 13:00—17:00 — турнир по пляжному волейболу среди мужских и женских команд (городской пляж);
  6. 17:00 — торжественный заезд участников мотоклуба «Ночные волки» и первая часть концерта (основная сцена);
  7. 18:00—19:00 — торжественное открытие праздника, чествование ветеранов, юбиляров и активных жителей (основная сцена);
  8. 19:00—22:00 — гала-концерт с участием театра детской моды «Теффити», Олега Вашурина и кавер-группы KÖNIG TRIBUTE BAND (основная сцена).

Воскресенье (7 сентября)

  1. 10:00—10:30 — торжественное возложение цветов к мемориальной доске Героя России Юрия Дмитриева;
  2. 11:00—15:00 — открытый турнир по мини-футболу (ФОК).