Три места — три праздника: в выходные Зеленоградск, Черняховск и Багратионовск отметят День города

В первые выходные сентября в Калининградской области отметят День города сразу в трёх местах. Праздновать будут Зеленоградск, Черняховск и Багратионовск. Программы каждого праздника — в материале «Клопс».
Зеленоградск
Суббота (6 сентября):
- 9:00 — молебен за благополучие города и жителей (Спасо-Преображенский собор и Свято-Андреевская церковь);
- 10:00 — церемония возложения венков и цветов (мемориал павшим воинам);
- 10:00 — турнир по пляжному волейболу «Король и королева МИКСТ» (пляж «Сковородка»);
- 10:00 — соревнования «Спасатель года» (пляж рядом с кафе «У Нептуна»);
12:00—17:00— выставка кошек (Городской центр культуры и искусства); 12:00—17:00— акция книгодарения «Читающая скамейка» (Сквер королевы Луизы); 12:00—17:00— выставка и мастер-классы «Редкие ремёсла» (Сквер королевы Луизы); 12:00—13:00— культурно-историческое представление «Город роз. Возрождаем традиции» (Сквер королевы Луизы); 12:00—15:00— площадка «Сделано в Зеленоградске» (Западный пляж); 13:00—13:30— подиум-диалог «Ароматы славы и популярности в характерах известных женщин» (Сквер королевы Луизы);
- 13:00 — женский футбол на песке «Кубок мамочек» (Западный пляж);
13:00—16:00— детская площадка «Все сказки в гости к нам!» (сквер «Вектор»);
- 14:00 — турнир по регболу (пляж у кафе «У Нептуна»);
- 16:30 — матч чемпионата области по футболу (городской стадион на улице Тургенева);
12:00—14:00— выступление детских коллективов, праздничный квест (городская площадь); 14:00—18:00— молодёжный фестиваль «Здоровая энергия» (городская площадь);
Программа на главной сцене («Роза ветров»):
- 11:00 — зарядка со звёздами, фестиваль боевых искусств, зумба;
- 12:45 — парусная регата, водное шоу, спуск драккара, театрализованное представление;
- 14:00 — официальное открытие Дня города;
- 14:15 — концерт Калининградской областной филармонии «Песни моря»;
- 15:15 — 17:30 — концерт;
- 17:30 — конкурс профессий «Будущее индустрии гостеприимства»;
- 19:00 — модный показ, шоу театра танца «Колесо»;
- 20:00 — выступления групп «Диско Дяди» и «ГРОМЧЕ», световое шоу.
Воскресенье (7 сентября)
- 12:00 — детский турнир по футболу «Три кота» (спортплощадка «Песчанка,» на Крылова);
- 13:00—15.00 — традиционный велопробег «Калининград — Зеленоградск — Калининград»;
13:00—22:00— фестиваль авторской песни «ВитаЛики» («Роза ветров»); 13:00—16:00— пешеходный арт-проект «Народный карнавал в Зеленоградске» (Музей старинных игрушек — краеведческий музей — Сквер королевы Луизы — Курортный проспект — Музей курортной моды).
Черняховск
Пятница (5 сентября)
- 10:00 — патриотический митинг (Аллея Славы);
- 12:00 — открытие Доски Почёта (Сквер на улице Ленина);
- 15:00 — торжественная церемония «Город красят люди» (администрация);
- 16:00 — органно-вокальный вечер (храм Святого Бруно);
- 17:00 — патриотическая акция-концерт (памятный знак Петру I).
Суббота (6 сентября)
- 9:00 — легкоатлетический забег («Городская долина»),
- 10:00 — соревнования по аджилити (стадион «Прогресс»),
- 11:00 — торжественное открытие Дня города (площадь Черняховского),
- С 12:00 до 22:00 — программа в Парке Победы: интерактивные площадки, концерты, выступления духового оркестра и оркестра русских инструментов, а также казачьего хора, групп «КРЕДО» и «НЕНавЯз», театра «Арт-Экспресс».
Воскресенье (7 сентября)
- 10:00 — 17:00 — спортивный праздник с пляжным и парковым волейболом, футболом, акробатикой, стритболом и городками (стадион «Прогресс»);
- 11:30 — соревнования по диск-гольфу (Парк Победы);
Багратионовск
Пятница (5 сентября)
19:00—19:50— музыкальная программа «Под небом голубым» («Белый домик искусств»); 20:00—22:00— «Лето-караоке», театрализованное шоу «Феникс» (Городской парк);
Суббота (6 сентября)
10:00—14:00— гастрофестиваль «Обжоркины ряды» (городская площадь); 10:45—11:00— автопробег ретро-машин (стартует на городской площади);
- 11:00 — ярмарка ремесленников и сельских подворий, выставка ретроавтомобилей, фотозоны, батутный городок, мастер-классы (парк);
11:00—13:00— фестиваль детского творчества «Цветик-семицветик» (основная сцена); 13:00—17:00— турнир по пляжному волейболу среди мужских и женских команд (городской пляж);
- 17:00 — торжественный заезд участников мотоклуба «Ночные волки» и первая часть концерта (основная сцена);
18:00—19:00— торжественное открытие праздника, чествование ветеранов, юбиляров и активных жителей (основная сцена); 19:00—22:00— гала-концерт с участием театра детской моды «Теффити», Олега Вашурина и кавер-группы KÖNIG TRIBUTE BAND (основная сцена).
Воскресенье (7 сентября)
10:00—10:30— торжественное возложение цветов к мемориальной доске Героя России Юрия Дмитриева; 11:00—15:00— открытый турнир по мини-футболу (ФОК).