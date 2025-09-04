На дорогу выполз матрас: 5 мест в Калининграде, которым срочно требуется уборка

На калининградских улицах вновь замечены переполненные мусором кески. «Клопс» публикует очередной хит-парад мест, которым давно требуется уборка.
1. Перекрёсток улиц Князева и Загородной.
По этому адресу мусор настолько распоясался, что уже давно вылез из контейнера на проезжую часть. Теперь автомобилистам мешают мешки с отходами и даже большой двуспальный матрас. Всё это соседствует рядом с Ботаническим садом — одним из туристических мест.
«Какой год уже судимся, чтобы привели в порядок мусорку, — говорит местная жительница. — Пишем во все инстанции, чтобы вывозили мусор. Всё бесполезно! Мало того, что это воняет, так ещё и затрудняет движение по этой узкой улице».
2. Улица Александра Невского, 87.
Рядом с Верхним озером есть двор, где расположилась смердящая свалка. Контейнеры тут не опорожняют подолгу, о чём свидетельствуют залежи отходов по соседству.
3. Улица Минусинская, 20.
Здесь кески хоть и вывозятся, но всё, что в них не вошло, спокойно греется под лучами калининградского солнца уже не первую неделю. Старые покрышки, женские сумочки, мебельный гарнитур и даже уличная урна — всё это уже давно стало частью здешнего пейзажа.
4. Улица Красносельская, 83б.
«Мусорные площадки в ужасном состоянии. В пяти метрах от этого ужаса находится разгрузочная зона магазина “Спар”. Весь дом просит о помощи», — сетует местная жительница Анна.
5. Улица Маршала Новикова, 21.
По словам местной жительницы Галины Аланцевой, на земле возле контейнеров уже месяц лежит мусор. «Мусорные шкафы расположены рядом с электрической распределительной подстанцией КТП 785 на незащищённой ничем земле. Мусор постоянно скапливается на ней. При этом администрация утверждает, что площадка создана в соответствии с санитарными нормами. Это лукавство высшей степени», — делится женщина.
За вывоз бытовых отдыхов в Калининграде отвечает региональный оператор «Единая система обращения с отходами». Чтобы понять, когда на перечисленных улицах наведут порядок и как часто это делают сейчас, «Клопс» направил официальный запрос руководству предприятию. Такой же адресован в УК «Лучший дом» и УК ООО «Дом-Сервис», которые обслуживают дома на Минусинской, 20, и Маршала Новикова, 21.
В Калининграде есть и другие места с переполненными кесками.