В Новосибирской области открылся форум «Гражданский диалог»

С 3 по 5 сентября в Образовательном парке имени О. Кошевого проходит региональный форум «Гражданский диалог», где власти и НКО обсуждают стратегию взаимодействия и поддержку общественных инициатив.
В Новосибирской области стартовал форум «Гражданский диалог». На панельной сессии выступил губернатор Андрей Травников, а также состоялась его встреча с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций. Основная тема — выработка стратегии сотрудничества органов власти и НКО.
Глава региона отметил, что сильный некоммерческий сектор является конкурентным преимуществом области. По его словам, правительство уже активно взаимодействует с волонтёрами и общественными организациями в сферах социальной поддержки, здравоохранения, образования, просвещения и патриотического воспитания.
В качестве успешного примера Травников привёл конкурс «Со мной регион успешнее», в рамках которого финансируются проекты жителей по объединению людей и решению локальных задач.
Форум проходит с 3 по 5 сентября и собирает победителей федеральных грантовых конкурсов, членов Общественной палаты, а также представителей 35 муниципальных районов и округов региона.
В области действует система поддержки НКО: только в 2024 году из бюджета выделили более 200 млн рублей, что позволило реализовать 265 проектов. Помощь получили свыше 900 тысяч жителей, а в самих инициативах участвовали более 54 тысяч человек.
Особое внимание уделяется сохранению исторической памяти. Так, в регионе реализованы проекты по благоустройству улиц, названных в честь героев, созданию интерактивной карты госпиталей времён Великой Отечественной войны и открытию экспозиции «Герои СВО» в одном из районных музеев.
Помимо патриотических инициатив, поддерживаются и социальные, культурные, просветительские проекты, которые помогают вовлекать жителей в общественную жизнь региона.