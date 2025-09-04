В Перми завершают ремонт улицы Космонавта Леонова

«По этому участку улицы всегда очень интенсивное движение. Здесь курсирует 10 городских маршрутов. В целом улица Космонавта Леонова тянется от шоссе Космонавтов до улицы Промышленной. Она связывает между собой микрорайоны Балатово и Нагорный, а также территорию промузла “Осенцы”. Дорога выводит автомобилистов на Южный обход Перми, откуда они могут двигаться уже в направлении южных, западных или восточных территорий региона», — сообщили в региональном минтрансе.