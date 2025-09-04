В Перми завершают ремонт улицы Космонавта Леонова

Ремонт участка улицы Космонавта Леонова завершается в микрорайоне Нагорном в Индустриальном районе Перми. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта.
Объект готов уже на 98%. Дорогу обновляют на участке от Рязанской до улицы Архитектора Свиязева. Протяженность нового асфальта составит 780 м. Большая часть работ уже выполнена — специалисты заменили покрытие проезжей части и бортовой камень, частично отремонтировали тротуар, установили новые дорожные знаки. Им осталось нанести разметку. Сдать объект должны до середины сентября.
«По этому участку улицы всегда очень интенсивное движение. Здесь курсирует 10 городских маршрутов. В целом улица Космонавта Леонова тянется от шоссе Космонавтов до улицы Промышленной. Она связывает между собой микрорайоны Балатово и Нагорный, а также территорию промузла “Осенцы”. Дорога выводит автомобилистов на Южный обход Перми, откуда они могут двигаться уже в направлении южных, западных или восточных территорий региона», — сообщили в региональном минтрансе.
Вблизи обновляемого отрезка расположены несколько детских садов и школ, в том числе школа-интернат «Уральское Подворье». Также там располагается городская детская поликлиника № 5, которая обслуживает более 37 тыс. детей Индустриального района.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.