В селе Анненково в Пензенской области завершают ремонт амбулатории

Капитальный ремонт врачебной амбулатории Кузнецкой центральной районной больницы завершают в селе Анненково в Пензенской области. Ее улучшают в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Здание, построенное в 1970-х годах, нуждалось в обновлении. Специалисты заменили кровлю, системы водоснабжения, отопительную систему, окна и двери. Они сделали электрические сети и провели косметический ремонт внутренних помещений.
Сейчас в учреждении идет уборка. После этого в нем начнут устанавливать медицинское оборудование и технику. Амбулатория откроется в ближайшее время.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.