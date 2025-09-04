Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде модернизируют крупнейшие очистные сооружения

Со следующего года в Калининграде начнётся масштабная реконструкция крупнейших очистных сооружений города. Как сообщил губернатор Алексей Беспрозванных, на эти цели одобрен казначейский кредит в размере 3,3 млрд рублей.

Источник: Правительство Калининградской области

Модернизация позволит увеличить объём сброса сточных вод и продлит срок службы объектов ещё на 20−30 лет. По словам губернатора, это один из ключевых инфраструктурных проектов для областного центра.

В рамках программы будет построен магистральный коллектор в северо-западной части Калининграда. Это обеспечит дополнительную пропускную способность для районов Чкаловска, Сельмы и Согласия — в общей сложности около 27,4 га. Новый объект позволит разгрузить коллектор 1980-х годов, работающий сегодня на пределе возможностей.

Завершить все работы планируется к 2028 году.