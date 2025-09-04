В Калининграде модернизируют крупнейшие очистные сооружения

В рамках программы будет построен магистральный коллектор в северо-западной части Калининграда. Это обеспечит дополнительную пропускную способность для районов Чкаловска, Сельмы и Согласия — в общей сложности около 27,4 га. Новый объект позволит разгрузить коллектор 1980-х годов, работающий сегодня на пределе возможностей.