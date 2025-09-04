Названы самые редкие имена для новорожденных на Кубани

В Краснодарском крае озвучили самые редкие имена для новорожденных в 2025 году. Как в регионе называют детей, рассказали в краевом ЗАГСе.
Среди имен для мальчиков редкими и необычными стали Август, Аполлон, Валдай, Велимир, Гордий, Есений, Казимир, Климент. Кроме того, на Кубани для новорожденных выбирали такие имена, как Кондрат, Михаил-Тамерлан, Никифор, Павлуша, Пантелеймон, Рюрик, Святомир, Феодосий, Хан-Михаил, Харитон, Эдмонд, Ярмаш и Ярополк.
Популярными мужскими именами стали Михаил, Александр, Артем, Марк, Матвей, Мирон, Лев, Иван. Родители также называли сыновей Дмитриями, Максимами, Тимофеями, Романами, Давидами, Тимурами, Владимирами, Кириллами. Популярны такие имена, как Илья, Арсений, Ярослав и Алексей.
Для девочек выбирали такие редкие имена, как Августина, Авдотья, Агафья, Айрин, Акилина, Анжелина, Анна-Океания, Астралия. В регионе также родились Венеция, Верджиния, Веста, Георгия, Дали, Данелия, Дунья, Златаслава, Лимона, Лиса, Леонсия, Талия и Ясна.
Популярными среди женских имен стали София, Ева, Мария, Анна, Варвара, Василиса, Виктория, Алиса, Мирослава, Аделина, Полина, Есения, Арина. Семьи часто выбирают и такие имена, как Милана, Валерия, Ксения, Екатерина, Александра, Мия и Кира, пишет kuban.aif.ru.