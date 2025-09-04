Названы самые редкие имена для новорожденных на Кубани

Среди имен для мальчиков редкими и необычными стали Август, Аполлон, Валдай, Велимир, Гордий, Есений, Казимир, Климент. Кроме того, на Кубани для новорожденных выбирали такие имена, как Кондрат, Михаил-Тамерлан, Никифор, Павлуша, Пантелеймон, Рюрик, Святомир, Феодосий, Хан-Михаил, Харитон, Эдмонд, Ярмаш и Ярополк.