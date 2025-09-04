Ричмонд
Последние новости к вечеру 4 сентября 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 4 сентября 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 4 сентября — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 4 сентября 2025 года.

Макрон заявил, что 26 стран обязались отправить свои силы на Украину

Источник: AP 2024

«26 стран обязались развернуть на Украине войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе», — сказал Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже.

«Коалиция желающих» готова поставить Украине ракеты большой дальности

Источник: AP 2024

Участники так называемой «коалиции желающих» выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности, сообщили в четверг в британском правительстве по итогам переговоров.

Российские войска вышли на границы ДНР

Источник: РИА "Новости"

Российские военные в полосе действий группировки войск «Восток» полностью взяли под контроль территорию ДНР и продвинулись дальше, сообщили в Минобороны. В ведомстве также добавили, что ВС РФ освободили село Новоселовка в Днепропетровской области.

Венгрия раскритиковала ЕС из-за принудительного призыва на Украине

Источник: AP 2024

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что отсутствие реакции Евросоюза на принудительный призыв на Украине является одним из величайших европейских позоров XXI века.

Умер модельер Джорджио Армани

Источник: AP 2024

Итальянскому модельеру и предпринимателю был 91 год. Он основал компанию Armani в 1975 году вместе со своим другом, архитектором Серджо Галлеоти.

