Последние новости к вечеру 4 сентября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 4 сентября 2025 года.
Макрон заявил, что 26 стран обязались отправить свои силы на Украину
«26 стран обязались развернуть на Украине войска в качестве силы, обеспечивающей безопасность, или присутствовать на суше, на море или в воздухе», — сказал Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже.
«Коалиция желающих» готова поставить Украине ракеты большой дальности
Участники так называемой «коалиции желающих» выразили готовность поставлять Украине ракеты большой дальности, сообщили в четверг в британском правительстве по итогам переговоров.
Российские войска вышли на границы ДНР
Российские военные в полосе действий группировки войск «Восток» полностью взяли под контроль территорию ДНР и продвинулись дальше, сообщили в Минобороны. В ведомстве также добавили, что ВС РФ освободили село Новоселовка в Днепропетровской области.
Венгрия раскритиковала ЕС из-за принудительного призыва на Украине
Умер модельер Джорджио Армани
Итальянскому модельеру и предпринимателю был 91 год. Он основал компанию Armani в 1975 году вместе со своим другом, архитектором Серджо Галлеоти.