В школьных буфетах пицца, смаженка, сосиска в тесте появятся не более двух раз в неделю: в Беларуси готовятся изменить гигиенические нормативы по питанию в школах

Правительство Беларуси готовится внести изменения в гигиенические нормативы.
Так, например, в проекте постановления оговорено, что планируют продавать в школьных буфетах, кафе и кафетериях, и что дети смогут купить себе в дополнение к горячему питанию. Это прежде всего свежие фрукты и овощи, салаты из свежих и вареных овощей, из морепродуктов, молоко, творог, кисломолочные и творожные продукты в том числе обогащенные живыми бактериальными культурами, пребиотиками.
В буфетах могут продаваться сыры твердые и плавленые в промышленной порционной упаковке, фруктовые и овощные соки преимущественно в порционной упаковке. Что касается напитков, изготовленных сотрудниками столовых и буфетов, то они должны быть из клюквы, шиповника, других фруктов. Могут продаваться в качестве перекуса орехи без добавления соли кроме сырого арахиса, сухофрукты, хрустящие хлебцы, сухие завтраки, а также холодные блюда из мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбных продуктов, а также бутерброды.
В буфетах, кафе и кафетериях учреждений для детей любимые многими школьниками пицца, смаженка, сосиска в тесте планируют продавать не чаще двух раз в неделю. То есть буфеты будут нацелены на продажу продуктов, которые можно отнести к здоровому питанию.
Кроме того, в буфетах, кафетериях должны быть созданы условия для подогрева блюд.
Это пока только проект постановления Совмина «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь». До 12 сентября на Правовом форуме Беларуси проходит общественное обсуждение этого документа, которое инициировал Минздрав.
Кстати, ученые назвали лучшие сорта белорусской картошки для пюре, жарки и хранения.
Мы писали, что Минздрав пересмотрел перечень болезней с бесплатным обеспечением лекарствами.
Кроме того, Минздрав Беларуси высказался о новом штамме коронавируса «Стратус»: «Высокая заразность, охриплость и сиплость голоса».