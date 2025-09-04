Ричмонд
Спасатели в Уфе вытащили из колодца котенка

В Уфе развернули операцию по спасению котенка из колодца.

Источник: Комсомольская правда

Жители дома на улице Николая Дмитриева в Уфе услышали жалобные крики животного, доносившиеся из-под земли. Всё это время рядом беспокойно кружила кошка-мать, не переставая подавать голос. Неравнодушные уфимцы поняли, что с кошачьим семейством произошла беда и вызвали спасателей.

Прибывшие на место сотрудники УГЗ с помощью альпинистского оборудования спустились в колодец и благополучно извлекли испуганного малыша.

В тот же день специалисты отправились на другой вызов — на улицу Ферина, где кошка после падения с третьего этажа оказалась на крыше магазина. Используя лестницу, спасатели поднялись на кровлю, аккуратно взяли животное и вернули его хозяйке.

