Спасатели в Уфе вытащили из колодца котенка

Жители дома на улице Николая Дмитриева в Уфе услышали жалобные крики животного, доносившиеся из-под земли. Всё это время рядом беспокойно кружила кошка-мать, не переставая подавать голос. Неравнодушные уфимцы поняли, что с кошачьим семейством произошла беда и вызвали спасателей.
Прибывшие на место сотрудники УГЗ с помощью альпинистского оборудования спустились в колодец и благополучно извлекли испуганного малыша.
В тот же день специалисты отправились на другой вызов — на улицу Ферина, где кошка после падения с третьего этажа оказалась на крыше магазина. Используя лестницу, спасатели поднялись на кровлю, аккуратно взяли животное и вернули его хозяйке.
