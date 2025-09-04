Житель Саратова добился компенсации в 930 тысяч за затопленную квартиру

Приставы завели исполнительное производство и применили комплекс мер воздействия. Наложили ограничения на регистрационные действия в отношении трех автомобилей UAZ Patriot и арестовали банковские счета. После того как организация-должник не предприняла действий по погашению задолженности, деньги были принудительно списаны с ее счетов в полном объеме.