Житель Саратова добился компенсации в 930 тысяч за затопленную квартиру

Из-за сгнившей резьбы прорвало трубу горячего водоснабжения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Саратове на улице Соколовой прорвало трубу горячего водоснабжения. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональное ГУФССП, причиной стала сгнившая резьба на врезке стояка, что привело к затоплению квартиры этажом ниже. В итоге пострадали мебель, бытовая техника и напольное покрытие.

— Собственник затопленного жилья обратился в суд, который постановил взыскать с управляющей организации более 930 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба. Однако решение не было выполнено добровольно, что вынудило пострадавшего обратиться к судебным приставам, — пишут журналисты.

Приставы завели исполнительное производство и применили комплекс мер воздействия. Наложили ограничения на регистрационные действия в отношении трех автомобилей UAZ Patriot и арестовали банковские счета. После того как организация-должник не предприняла действий по погашению задолженности, деньги были принудительно списаны с ее счетов в полном объеме.

