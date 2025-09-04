В Прикамье уголовное дело о ДТП с несовершеннолетним пешеходом передано в суд

В Чайковском завершено расследование уголовного дела в отношении 70-летнего жителя пос. Куеда. Мужчину обвиняют в нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Следствие установило, что январским утром фигурант вел «Ладу» по автодороге «Кукуштан — Чайковский» и в районе д. Гаревая допустил наезд на несовершеннолетнюю 2008 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девушка получила тяжкий вред здоровью.
Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.