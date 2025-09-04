В Новосибирске появилась «Аллея долголетия»

Заместитель министра труда и соцразвития региона Владимир Машанов напомнил, что подобные акции проводятся третий год подряд: ранее в социальных учреждениях появились яблоневая и еловая аллеи. По его словам, дубы символизируют заботу о старшем поколении и станут живым памятником уважения и поддержки.