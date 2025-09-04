В Новосибирске появилась «Аллея долголетия»

В Областном Доме милосердия 4 сентября высадили саженцы дуба в честь мудрости и долголетия. Акция прошла в рамках региональной программы «Активное долголетие».
В Новосибирске 4 сентября состоялась торжественная акция по созданию «Аллеи долголетия». Саженцы дуба были высажены на территории Областного Дома милосердия, сообщили в телеграм-канале «Новосибирская область. Официально».
В мероприятии участвовали волонтёры «серебряного» возраста, сотрудники учреждения и его жители. Инициатива реализована в рамках программы «Активное долголетие», которая входит в федеральный проект «Старшее поколение» нацпроекта «Семья».
Заместитель министра труда и соцразвития региона Владимир Машанов напомнил, что подобные акции проводятся третий год подряд: ранее в социальных учреждениях появились яблоневая и еловая аллеи. По его словам, дубы символизируют заботу о старшем поколении и станут живым памятником уважения и поддержки.
Аллея станет местом встреч и прогулок, а также напоминанием о важности взаимной заботы и преемственности поколений. Для участников акции подготовили культурную программу.