Эксперт предупредил о двух главных угрозах для желудка

Гастроэнтеролог Елена Пехотина в беседе с NEWS.ru назвала главные причины развития язвенной болезни. Как выяснилось, основной виновник в 70−80% случаях — бактерия Helicobacter pylori. Второй опасный фактор — частый прием обезболивающих и противовоспалительных препаратов. При этом риск значительно повышают вредные привычки и наследственность.