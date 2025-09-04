Ричмонд
Эксперт предупредил о двух главных угрозах для желудка

Врач Пехотина: Язва желудка может начаться из-за обезболивающих.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Гастроэнтеролог Елена Пехотина в беседе с NEWS.ru назвала главные причины развития язвенной болезни. Как выяснилось, основной виновник в 70−80% случаях — бактерия Helicobacter pylori. Второй опасный фактор — частый прием обезболивающих и противовоспалительных препаратов. При этом риск значительно повышают вредные привычки и наследственность.

— Курение, алкоголь и хронический стресс создают почву для болезни. У 30−40% пациентов с язвой есть близкие родственники с таким же диагнозом — это связано с генетическими особенностями защиты слизистой", — добавила Пехотина.

Врач подчеркнула, что сочетание нескольких факторов — например, инфекции и частого приема лекарств — особенно опасно. Своевременная диагностика и лечение Helicobacter pylori позволяют предотвратить большинство серьезных осложнений.