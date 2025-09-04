Создан стойкий к кислотам гидрогель для лечения рефлюкса и язвы желудка

Благодаря комбинации этих компонентов, гидрогель не разрушается даже через неделю после погружения в кислоту, и при этом он в 15 раз превосходит уже существующие лекарства для лечения язвы и рефлюкса на базе гелей из фосфата алюминия в способности прикрепляться к тканям тела. Также он подавляет рост некоторых патогенных микробов, в том числе стафилококка и кишечной палочки, что делает его еще более привлекательным для защиты органов пищеварения, подытожили ученые.