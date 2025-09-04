В выходные в центре Перми будет закрыто движение транспорта

В выходные, 6 и 7 сентября, в связи с проведением Пермского марафона в центре города будут действовать ограничения движения транспорта.
Первые ограничения начнут действовать уже в пятницу. С 19:00 5 сентября до 22:00 7 сентября будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на участке улицы Ленина между Борчанинова и Крисанова.
С 19:00 пятницы, 5 сентября, до 19:00 6 сентября будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на участке улицы Ленина от Крисанова до Хохрякова.
С 04:00 6 сентября до 20:00 7 сентября будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на участках улиц:
— Ленина между Максима Горького и Борчанинова;
— Монастырской от площади Трех столетий до улицы Осинской;
— Окулова от Соборной площади до Осинской;
— Газеты «Звезда» между Петропавловской и Ленина;
— Петропавловской от Компроса до Сибирской;
— Попова: по нечетной стороне между Монастырской и Пермской, по четной стороне между Петропавловской и Пермской;
— Борчанинова от Екатерининской до Петропавловской;
— Осинской между Окулова и Монастырской;
— Куйбышева от Петропавловской до Пермской;
— Комсомольский проспект: по нечетной стороне между Петропавловской и Краснова, по четной стороне между Ленина и Краснова;
— Газеты «Звезда» между Окулова и Монастырской;
— Пушкина между Сибирской и Максима Горького;
— Сибирской от Монастырской до Белинского;
— Революции от Комсомольского проспекта до Сибирской.
С 00:00 6 сентября до 22:00 7 сентября будет закрыто движение всех видов транспорта на участке улицы Ленина между Борчанинова и Крисанова.
6 сентября с 12:00 до 19:00 будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от Крисанова до Хохрякова.
В воскресенье, 7 сентября, с 04:00 до 16:30 будет запрещено движение всех видов транспорта на участках улиц:
— Ленина между Максима Горького и Борчанинова;
— Монастырской от площади Трех столетий до улицы Осинской;
— Окулова от Соборной площади до улицы Попова;
— Пермской между улицами 25 Октября и Сибирской;
— Петропавловской от Попова до Сибирской;
— Екатерининской от 25 Октября до Сибирской;
— Краснова между Газеты «Звезда» и Сибирской;
— Пушкина от Максима Горького до Сибирской;
— Борчанинова между Екатерининской и Петропавловской;
— Осинской между Окулова и Монастырской;
— Попова: по нечетной стороне от Монастырской до Пермской, по четной стороне от Петропавловской до Пермской;
— Комсомольский проспект: по нечетной стороне между Петропавловской и Краснова; по четной стороне между Ленина и Краснова;
— Куйбышева между Петропавловской и Пермской;
— Газеты «Звезда» между Петропавловской и Ленина и между Окулова и Монастырской;
— 25 Октября от Ленина до Пермской;
— Максима Горького между Советской и Монастырской;
— Сибирской от Монастырской до Пушкина.
7 сентября с 04:00 до 14:00 будет закрыто движение всех видов транспортных средств на участках улиц:
— Сибирской от Пушкина до Белинского, за исключением трамваев;
— Швецова от Сибирской до Газеты «Звезда»;
— 1-й Красноармейской между 25 Октября и Сибирской;
— Полины Осипенко от 25 Октября до Газеты «Звезда».
7 сентября с 08:00 до 16:30 будет запрещено движение всех видов транспорта на участках улиц:
— Куйбышева от Петропавловской до Ленина;
— Борчанинова между Петропавловской и Екатерининской;
— Ленина от Куйбышева до Максима Горького.
7 сентября с 08:00 до 14:00 будет закрыто движение для всех видов транспорта на участках улицы Революции от Компроса до Сибирской и от Сибирской до 25 Октября, за исключением трамваев.
Водителям рекомендуют заранее продумывать свой маршрут.