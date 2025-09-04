Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В выходные в центре Перми будет закрыто движение транспорта

В выходные, 6 и 7 сентября, в связи с проведением Пермского марафона в центре города будут действовать ограничения движения транспорта.

В выходные, 6 и 7 сентября, в связи с проведением Пермского марафона в центре города будут действовать ограничения движения транспорта.

Первые ограничения начнут действовать уже в пятницу. С 19:00 5 сентября до 22:00 7 сентября будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на участке улицы Ленина между Борчанинова и Крисанова.

С 19:00 пятницы, 5 сентября, до 19:00 6 сентября будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на участке улицы Ленина от Крисанова до Хохрякова.

С 04:00 6 сентября до 20:00 7 сентября будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на участках улиц:

— Ленина между Максима Горького и Борчанинова;

— Монастырской от площади Трех столетий до улицы Осинской;

— Окулова от Соборной площади до Осинской;

— Газеты «Звезда» между Петропавловской и Ленина;

— Петропавловской от Компроса до Сибирской;

— Попова: по нечетной стороне между Монастырской и Пермской, по четной стороне между Петропавловской и Пермской;

— Борчанинова от Екатерининской до Петропавловской;

— Осинской между Окулова и Монастырской;

— Куйбышева от Петропавловской до Пермской;

— Комсомольский проспект: по нечетной стороне между Петропавловской и Краснова, по четной стороне между Ленина и Краснова;

— Газеты «Звезда» между Окулова и Монастырской;

— Пушкина между Сибирской и Максима Горького;

— Сибирской от Монастырской до Белинского;

— Революции от Комсомольского проспекта до Сибирской.

С 00:00 6 сентября до 22:00 7 сентября будет закрыто движение всех видов транспорта на участке улицы Ленина между Борчанинова и Крисанова.

6 сентября с 12:00 до 19:00 будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Ленина от Крисанова до Хохрякова.

В воскресенье, 7 сентября, с 04:00 до 16:30 будет запрещено движение всех видов транспорта на участках улиц:

— Ленина между Максима Горького и Борчанинова;

— Монастырской от площади Трех столетий до улицы Осинской;

— Окулова от Соборной площади до улицы Попова;

— Пермской между улицами 25 Октября и Сибирской;

— Петропавловской от Попова до Сибирской;

— Екатерининской от 25 Октября до Сибирской;

— Краснова между Газеты «Звезда» и Сибирской;

— Пушкина от Максима Горького до Сибирской;

— Борчанинова между Екатерининской и Петропавловской;

— Осинской между Окулова и Монастырской;

— Попова: по нечетной стороне от Монастырской до Пермской, по четной стороне от Петропавловской до Пермской;

— Комсомольский проспект: по нечетной стороне между Петропавловской и Краснова; по четной стороне между Ленина и Краснова;

— Куйбышева между Петропавловской и Пермской;

— Газеты «Звезда» между Петропавловской и Ленина и между Окулова и Монастырской;

— 25 Октября от Ленина до Пермской;

— Максима Горького между Советской и Монастырской;

— Сибирской от Монастырской до Пушкина.

7 сентября с 04:00 до 14:00 будет закрыто движение всех видов транспортных средств на участках улиц:

— Сибирской от Пушкина до Белинского, за исключением трамваев;

— Швецова от Сибирской до Газеты «Звезда»;

— 1-й Красноармейской между 25 Октября и Сибирской;

— Полины Осипенко от 25 Октября до Газеты «Звезда».

7 сентября с 08:00 до 16:30 будет запрещено движение всех видов транспорта на участках улиц:

— Куйбышева от Петропавловской до Ленина;

— Борчанинова между Петропавловской и Екатерининской;

— Ленина от Куйбышева до Максима Горького.

7 сентября с 08:00 до 14:00 будет закрыто движение для всех видов транспорта на участках улицы Революции от Компроса до Сибирской и от Сибирской до 25 Октября, за исключением трамваев.

Водителям рекомендуют заранее продумывать свой маршрут.