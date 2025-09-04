На Украине мужчины побили сотрудников ТЦК и открыли по ним огонь

На западе Украины, в селе Боратин Волынской области, несколько мужчин напали на сотрудников территориального центра комплектования ВСУ. Они избили военнослужащих, после чего отобрали табельный пистолет и открыли по ним огонь. Об этом сообщает ТАСС.
По информации из соцсетей Волынского ТЦК, сотрудники военкомата на улице попытались проверить документы у четырех граждан. Двое из них попытались скрыться в заброшенном здании, но военнослужащие их преследовали. При повторной попытке проверки документов они оказали физическое сопротивление.
Во время потасовки один из военнослужащих попытался сделать предупредительные выстрелы из травматического оружия. Однако один из мужчин вырвал пистолет у него из рук и открыл огонь в сторону ТЦКашников. В ответ они применили слезоточивый газ.
Все участники драки были доставлены в полицию для выяснения обстоятельств произошедшего. Один из военных получил перелом руки, ему оказывается медицинская помощь.