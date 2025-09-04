Ричмонд
За сутки в Ростовской области в ДТП пострадали два подростка-водителя

Два подростка в Ростовской области сели за руль и получили травмы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за один вечер случились два ДТП с участием несовершеннолетних водителей. Региональная Госавтоинспекция рассказала об этих авариях, которые произошли 3 сентября.

— Оба случая объединяет одно — дети управляли транспортом без права на это. Итог — травмы и серьезный риск для жизни, — написали в социальных сетях ведомства.

Первая авария произошла в Новошахтинске на улице Нахимова. Вечером 16-летний подросток, управляя питбайком, съехал с дороги на газон и врезался в припаркованный автомобиль.

Вторая авария произошла на улице Школьной в селе Большая Неклиновка Неклиновского района. Школьник на мопеде не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с поворачивающим автомобилем.

На данный момент подростки доставлены в медицинские учреждения.