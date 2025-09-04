Ричмонд
Участниками ночного забега «Подмосковные вечера» стали более 1500 человек

Для них были организованы дистанции 5 и 10 км.

Источник: Национальные проекты России

Ночной забег «Подмосковные вечера» прошел 30 августа в городском округе Королев в Московской области в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Его участниками стали более 1,5 тыс. любителей бега, а также известные спортсмены.

Все желающие могли пробежать дистанции 5 км и 10 км. Также был организован детский забег на 500 м без хронометража. Вместе с жителями и гостями Подмосковья на старт забега вышли известные спортсменки, олимпийские чемпионки: фехтовальщица Яна Егорян и легкоатлетка Анна Чичерова.

Маршрут забега прошел по традиционной трассе «Космического марафона». Стартово-финишный городок находился на площади у Центрального Дворца культуры им. М. И. Калинина. Для спортсменов и болельщиков подготовили масштабную культурно-развлекательную программу.

Победителем на дистанции в 5 км стал Павел Куприянов, работающий тренером в щелковском физкультурно-оздоровительном комплексе. На дистанции 10 км лучшим стал спортсмен из Москвы Иван Буров. Отметим, что самым возрастным участником забега стал 76-летний Владимир Мельников из Москвы.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.