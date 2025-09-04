Ричмонд
В Новосибирске начнут рассматривать иск о конфискации имущества экс-главы Росприроднадзора

25 сентября в Новосибирске состоится первое заседание по делу Андрея Фролова, бывшего руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора, в рамках которого будет решаться вопрос о изъятии его активов.

Пресс-служба региональных судов общей юрисдикции сообщила, что Генеральная прокуратура РФ подала иск о конфискации имущества Фролова в пользу государства, сообщила пресс-служба региональных судов общей юрисдикции.

По данным следствия, в период с 2002 по 2004 годы экс-чиновник приобрел активы на сумму 347 миллионов рублей — значительно превышающую его официальные доходы за тот же период.

Ранее Фролов стал фигурантом уголовного дела по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и препятствовании законной предпринимательской деятельности. Следствие подозревает его в участии в коррупционных схемах.