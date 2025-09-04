В Башкирии предприятие задолжало 22 работникам более пяти миллионов рублей

Прокуратура Кировского района Уфы проверила соблюдение трудового законодательства в деятельности ООО «Башкирские Технологии и Коммуникации» и выявила серьезные нарушения. Оказалось, что с февраля по сентябрь 2025 года у компании образовалась задолженность по заработной плате перед 22 сотрудниками. Общая сумма невыплаченных средств превысила 5,4 миллиона рублей.
— Материалы проверки были направлены в следственные органы, было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы, — пояснили в ведомстве.
В прокуратуре отметили, что часть задолженности уже погашена, а окончательные результаты расследования и полное погашение долга по зарплате остаются на контроле надзорного ведомства.
