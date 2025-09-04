Ричмонд
В результате столкновения трех машин на трассе Ростовской области погиб водитель

Смертельное ДТП произошло на трассе Неклиновского района Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Неклиновском районе Ростовской области в ДТП погиб мужчина. Региональная Госавтоинспекция сообщила, что авария произошла в среду, 3 сентября.

По предварительным данным, 68-летний водитель «Хендай Соната», при перестроении из полосы разгона влево, не уступил дорогу автомобилю «Форд Транзит», двигавшемуся в том же направлении. После удара транспортные средства отбросило на встречную полосу, где ехал третий автомобиль «ГАЗ-270710», управляемый 37-летним водителем. Столкновение привело к опрокидыванию всех трех машин в левый кювет по направлению из Мариуполя в Ростов.

— Три человека получили травмы. Один скончался в больнице, — написали в ведомстве.