В результате столкновения трех машин на трассе Ростовской области погиб водитель

По предварительным данным, 68-летний водитель «Хендай Соната», при перестроении из полосы разгона влево, не уступил дорогу автомобилю «Форд Транзит», двигавшемуся в том же направлении. После удара транспортные средства отбросило на встречную полосу, где ехал третий автомобиль «ГАЗ-270710», управляемый 37-летним водителем. Столкновение привело к опрокидыванию всех трех машин в левый кювет по направлению из Мариуполя в Ростов.