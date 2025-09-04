В Смоленской области оборудуют более 170 контейнерных площадок

До конца года в Смоленской области планируют создать 173 контейнерные площадки для твердых коммунальных отходов и установить 778 современных контейнеров. Это соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Работа по обновлению контейнерного парка в Смоленской области ведется поэтапно. Первый этап уже реализован — в ряде муниципалитетов появились новые мусорные контейнеры и площадки. Например, в Смоленском муниципальном округе сделали 20 новых контейнерных площадок и установили 42 контейнера. В Ершичском муниципальном округе — 5 новых площадок и 9 контейнеров, а в Сафоновском муниципальном округе — 49 современных контейнеров. До конца года особое внимание будет уделено тем муниципальным округам, где проблема наиболее актуальна.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.