В Смоленской области оборудуют более 170 контейнерных площадок

Работа по обновлению контейнерного парка в Смоленской области ведется поэтапно. Первый этап уже реализован — в ряде муниципалитетов появились новые мусорные контейнеры и площадки. Например, в Смоленском муниципальном округе сделали 20 новых контейнерных площадок и установили 42 контейнера. В Ершичском муниципальном округе — 5 новых площадок и 9 контейнеров, а в Сафоновском муниципальном округе — 49 современных контейнеров. До конца года особое внимание будет уделено тем муниципальным округам, где проблема наиболее актуальна.