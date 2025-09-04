Новосибирск вошел в топ-5 регионов по доходам в креативных индустриях

Согласно исследованию СберАналитики, Новосибирская область заняла пятую строчку среди российских регионов по среднемесячному доходу работников креативного сектора.
Аналитики СберАналитики отметили, что среднемесячная зарплата в креативных отраслях Новосибирска составила 134,4 тыс. рублей. Лидером рейтинга стала Москва с показателем 203,8 тыс. рублей, далее идут Санкт-Петербург (168 тыс.), Подмосковье (163,1 тыс.) и Севастополь (139,8 тыс.).
В исследовании также выделены самые доходные направления креативного сектора. Наибольшие заработки показала сфера разработки программных продуктов — в среднем 190,1 тыс. рублей в месяц.
Кроме того, аналитики оценивали структуру занятости по возрасту и полу, а также роль малых и средних предприятий в индустрии. Исследование проводилось совместно с фондом «Общественное мнение» и Минэкономразвития РФ.