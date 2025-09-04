Ричмонд
В институте Невинномысска открыли группы кратковременного пребывания детей

Это позволит студентам, которые уже стали родителями, совмещать получение высшего образования с воспитанием ребенка.

Две группы кратковременного пребывания детей и современные комнаты матери и ребенка открыли в День знаний на базе Невинномысского государственного гуманитарно-технического института (НГГТИ). Это соответствует целям национального проекта «Семья», сообщили в правительстве Ставропольского края.

Этот пилотный для Невинномысска проект направлен на создание комфортных условий для студентов, имеющих детей. Он позволит молодым родителям совмещать получение высшего образования с воспитанием ребенка. Новые пространства оборудованы необходимой мебелью, развивающими комплексами, пеленальными столиками и зонами для кормления.

Специальный отбор и обучение для работы с детьми в качестве современных «нянь-ассистентов» прошли студентки гуманитарного факультета НГГТИ, обучающиеся по направлению «Педагогическое образование». В дальнейшем на базе института откроется «Школа молодых родителей».

«Впервые в Невинномысске мы даем возможность молодым студенческим семьям одновременно учиться и воспитывать детей. Это не просто новые комнаты, это — инвестиция в будущее наших студентов и их детей. Мы гордимся, что институт благодаря участию в реализации национального проекта “Семья” вносит свой вклад в укрепление демографического потенциала страны», — отметила и. о. ректора НГГТИ Татьяна Олешкевич.

Также группы кратковременного пребывания детей и комнаты матери и ребенка открыты в учебных заведениях Ессентуков и Железноводска.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.