В институте Невинномысска открыли группы кратковременного пребывания детей

«Впервые в Невинномысске мы даем возможность молодым студенческим семьям одновременно учиться и воспитывать детей. Это не просто новые комнаты, это — инвестиция в будущее наших студентов и их детей. Мы гордимся, что институт благодаря участию в реализации национального проекта “Семья” вносит свой вклад в укрепление демографического потенциала страны», — отметила и. о. ректора НГГТИ Татьяна Олешкевич.