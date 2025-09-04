МЖКХ: гражданские инициативы по благоустройству в этом году получили новый импульс

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданские инициативы по благоустройству в этом году получили новый импульс. Об этом рассказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко в проекте БЕЛТА «Страна говорит».
«Год благоустройства, объявленный в 2025 году, направлен в первую очередь на усиление роли не только самого жилищно-коммунального хозяйства, но и всех субъектов хозяйствования и граждан в реализации мероприятий по улучшению окружающей среды», — сказал Андрей Ромашко.
Главная цель Года благоустройства — консолидация усилий всех заинтересованных сторон. В первую очередь это землепользователи. «Когда мы говорим о благоустройстве, мы прежде всего говорим о порядке на земле, наведении порядка на участках. Ключевой момент — земля и землепользователи, расположенные на территории страны. Это частные домовладения, предприятия различных форм собственности, организации, лесное хозяйство и сельское хозяйство. Иными словами, все территории, которые в республике заняты под определенные цели», — пояснил замминистра.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства стоит на передовой в реализации этих мероприятий, поскольку оценивают работу МЖКХ граждане, проживающие в населенных пунктах. «Министерство отвечает за состояние территорий в населенных пунктах. Мы являемся драйверами, задающими темп организации и реализации мероприятий в рамках Года благоустройства. В 2025 году мы выполняем те же задачи, что и ежегодно, но в усиленном режиме, с повышенными требованиями и задачами. Перед формированием планов была проведена детальная инвентаризация всех объектов: улично-дорожной сети, жилищного фонда, объектов благоустройства и детских игровых площадок, — подчеркнул Андрей Ромашко. — Если говорить о многоквартирных домах, то их в стране более 70 тыс. Количество детских игровых площадок измеряется десятками тысяч — практически у каждого дома есть такие площадки, и их количество постоянно растет. Мы также учитываем малые архитектурные формы, спортивные и игровые площадки».
Речь идет не только об инфраструктуре придомовых территорий, но и о городской инфраструктуре в целом: парках, скверах и различных общественных локациях, которые сегодня нередко создаются с участием гражданских инициатив. «Гражданские инициативы — это тоже очень интересная и важная тема, которая в текущем году получила новый импульс и развитие», — акцентировал внимание замминистра. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.
