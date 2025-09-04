МЖКХ: гражданские инициативы по благоустройству в этом году получили новый импульс

Министерство жилищно-коммунального хозяйства стоит на передовой в реализации этих мероприятий, поскольку оценивают работу МЖКХ граждане, проживающие в населенных пунктах. «Министерство отвечает за состояние территорий в населенных пунктах. Мы являемся драйверами, задающими темп организации и реализации мероприятий в рамках Года благоустройства. В 2025 году мы выполняем те же задачи, что и ежегодно, но в усиленном режиме, с повышенными требованиями и задачами. Перед формированием планов была проведена детальная инвентаризация всех объектов: улично-дорожной сети, жилищного фонда, объектов благоустройства и детских игровых площадок, — подчеркнул Андрей Ромашко. — Если говорить о многоквартирных домах, то их в стране более 70 тыс. Количество детских игровых площадок измеряется десятками тысяч — практически у каждого дома есть такие площадки, и их количество постоянно растет. Мы также учитываем малые архитектурные формы, спортивные и игровые площадки».