В Ростовской области более 1300 км дорог отремонтируют к 2027 году

В четверг, 4 сентября, в рамках форума «Стратегия 2030» врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о существенном увеличении финансирования дорожной отрасли. Согласно представленным данным, в 2025 году объем средств, направляемых на ремонт и реконструкцию дорожной сети, возрастет на 4 млрд рублей по сравнению с предыдущим периодом.
В своем выступлении глава региона обозначил перспективную цель — приведение в нормативное состояние 1300 километров автомобильных дорог регионального и местного значения до 2027 года.
Особое внимание было уделено ключевому инфраструктурному проекту — завершению строительства «Западной хорды», которая призвана окончательно сформировать замкнутое транспортное кольцо вокруг Ростова-на-Дону.
— Мы понимаем, что нужно расширять логистические и туристические возможности региона, создавать условия для комфортного и безопасного передвижения наших жителей, — объяснил глава региона.
Напомним, что инициатива по актуализации стратегии развития региона была предложена Юрием Слюсарем ранее — во время отчета правительства области перед депутатами Заксобрания региона.
Подпишись на нас в Telegram.
Читайте также.
В Ростовской области построят образовательный центр за 30 млрд рублей.