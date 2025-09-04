Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области более 1300 км дорог отремонтируют к 2027 году

До 2027 года отремонтируют свыше 1300 км донских дорог.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 4 сентября, в рамках форума «Стратегия 2030» врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о существенном увеличении финансирования дорожной отрасли. Согласно представленным данным, в 2025 году объем средств, направляемых на ремонт и реконструкцию дорожной сети, возрастет на 4 млрд рублей по сравнению с предыдущим периодом.

В своем выступлении глава региона обозначил перспективную цель — приведение в нормативное состояние 1300 километров автомобильных дорог регионального и местного значения до 2027 года.

Особое внимание было уделено ключевому инфраструктурному проекту — завершению строительства «Западной хорды», которая призвана окончательно сформировать замкнутое транспортное кольцо вокруг Ростова-на-Дону.

— Мы понимаем, что нужно расширять логистические и туристические возможности региона, создавать условия для комфортного и безопасного передвижения наших жителей, — объяснил глава региона.

Напомним, что инициатива по актуализации стратегии развития региона была предложена Юрием Слюсарем ранее — во время отчета правительства области перед депутатами Заксобрания региона.

Подпишись на нас в Telegram.

Читайте также.

В Ростовской области построят образовательный центр за 30 млрд рублей.