В Ростовской области более 1300 км дорог отремонтируют к 2027 году

В четверг, 4 сентября, в рамках форума «Стратегия 2030» врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о существенном увеличении финансирования дорожной отрасли. Согласно представленным данным, в 2025 году объем средств, направляемых на ремонт и реконструкцию дорожной сети, возрастет на 4 млрд рублей по сравнению с предыдущим периодом.