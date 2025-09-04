Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В рейсовом автобусе в «Беняконях» таможенники нашли «лишнюю» автозапчасть

Водитель сделал это намеренно, понимая, что стоимость автозапчасти ($4 тыс.) значительно превышает установленный лимит на беспошлинный ввоз товаров и за нее придется уплатить пошлину.

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель рейсового автобуса Вильнюс — Лида при пересечении границы спрятал в нише транспортного средства новый турбокомпенсатор. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Водитель сделал это намеренно, понимая, что стоимость автозапчасти ($4 тыс.) значительно превышает установленный лимит на беспошлинный ввоз товаров и за нее придется уплатить пошлину.

Следовал 47-летний водитель через пункт пропуска «Бенякони», где гродненские таможенники и обнаружили в его автобусе тайник с дорогой запчастью.

Турбокомпенсатор и автобус, как средство совершения административного правонарушения, общей стоимостью порядка Br130 тыс. изъяты до решения суда.

Гродненской региональной таможней в отношении водителя начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст. 15.1 КоАП. За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере до 30 базовых величин с возможной конфискацией сокрытых товаров и транспортного средства. −0-