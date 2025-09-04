В рейсовом автобусе в «Беняконях» таможенники нашли «лишнюю» автозапчасть

Гродненской региональной таможней в отношении водителя начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст. 15.1 КоАП. За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере до 30 базовых величин с возможной конфискацией сокрытых товаров и транспортного средства. −0-