В рейсовом автобусе в «Беняконях» таможенники нашли «лишнюю» автозапчасть

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель рейсового автобуса Вильнюс — Лида при пересечении границы спрятал в нише транспортного средства новый турбокомпенсатор. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
Водитель сделал это намеренно, понимая, что стоимость автозапчасти ($4 тыс.) значительно превышает установленный лимит на беспошлинный ввоз товаров и за нее придется уплатить пошлину.
Следовал 47-летний водитель через пункт пропуска «Бенякони», где гродненские таможенники и обнаружили в его автобусе тайник с дорогой запчастью.
Турбокомпенсатор и автобус, как средство совершения административного правонарушения, общей стоимостью порядка Br130 тыс. изъяты до решения суда.
Гродненской региональной таможней в отношении водителя начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст. 15.1 КоАП. За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере до 30 базовых величин с возможной конфискацией сокрытых товаров и транспортного средства. −0-