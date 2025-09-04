Раковые клетки «редактируют» РНК своих генов

«Ученые МФТИ совместно с коллегами из Первого МГМУ имени И. М. Сеченова и Института биоорганической химии имени М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН систематизировали процессы редактирования РНК, происходящие в раковых клетках. Они выяснили, что раковые клетки для выживания способны вносить “правки” в РНК своих генов», — отметили в пресс-службе.