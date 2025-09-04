В Лесосибирске Красноярского края после ремонта открыли кадетский корпус

Кадетский корпус открыли в Лесосибирске Красноярского края после ремонта по нацпроекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
Обновленный учебный корпус принял 246 воспитанников. В здании отремонтировали фасад, пищевой блок, спортивный зал, санитарные узлы, заменили инженерные коммуникации, окна, двери, потолки и перекрытия. Также в учебных классах установили новую мебель и технику.
Кроме того, корпусу присвоили имя героя Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы Александра Матвеева. В связи с этим событием на торжественной линейке 1 сентября впервые на плац внесли обновленное знамя кадетского корпуса.
«Имя этого выдающегося человека мы выбрали по тому принципу, что Александр Антонович проживал в нашем районе, здесь живут его близкие. И корпус может не только с гордостью носить его имя, наши кадеты смогут ухаживать за могилой, общаться с родственниками героя Великой Отечественной войны», — отметил директор кадетского корпуса Павел Тимук.
Напомним, что 1 сентября в крае открыли 23 обновленные школы, ремонт которых провели в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.