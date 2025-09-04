В Лесосибирске Красноярского края после ремонта открыли кадетский корпус

«Имя этого выдающегося человека мы выбрали по тому принципу, что Александр Антонович проживал в нашем районе, здесь живут его близкие. И корпус может не только с гордостью носить его имя, наши кадеты смогут ухаживать за могилой, общаться с родственниками героя Великой Отечественной войны», — отметил директор кадетского корпуса Павел Тимук.