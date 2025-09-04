В Черепанове Новосибирской области заработала новая школа искусств

Новую детскую школу искусств торжественно открыли в городе Черепаново Новосибирской области в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
В трехэтажном здании обустроили актовый зал на 150 мест, учебные кабинеты для теоретических занятий, мастерские, классы для обучения игре на музыкальных инструментах, залы хореографии вместимостью 20 и 40 человек, студию звукозаписи, а также два компьютерных класса. Отметим, в школе открыто восемь направлений: изобразительное искусство, живопись, декоративное и хореографическое искусство, фортепиано, основы музыкального исполнительства, баян/аккордеон, фольклор и гитара.
«У Новосибирской области, у всей нашей страны появляются уникальные возможности для реализации подобных проектов. Благодаря инициативам нашего Президента у нас получается строить такие объекты, которых не строили десятилетиями. Самое сложное позади, впереди теперь только самое светлое — чтобы из этих стен звучала музыка, чтобы здесь царило искусство и отсюда выходили радостные, успешные юные жители Черепановского района», — отметил на торжественном открытии учреждения губернатор региона Андрей Травников.
Председатель законодательного собрания области Андрей Шимкив, поздравляя черепановцев, подчеркнул, что новая школа — самая большая и хорошо оснащенная среди аналогичных районных школ искусств.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.