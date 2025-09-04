В Черепанове Новосибирской области заработала новая школа искусств

«У Новосибирской области, у всей нашей страны появляются уникальные возможности для реализации подобных проектов. Благодаря инициативам нашего Президента у нас получается строить такие объекты, которых не строили десятилетиями. Самое сложное позади, впереди теперь только самое светлое — чтобы из этих стен звучала музыка, чтобы здесь царило искусство и отсюда выходили радостные, успешные юные жители Черепановского района», — отметил на торжественном открытии учреждения губернатор региона Андрей Травников.