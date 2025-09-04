В селе Карабудахкент Дагестана открыли многопрофильный лицей на 700 мест

Многопрофильный лицей на 700 мест открыли в селе Карабудахкент Республики Дагестан в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации главы региона.
Ранее дети обучались в приспособленном здании общежития. Теперь для них открыли просторную школу с современной спортивной зоной и благоустроенной прилегающей территорией. Образовательный комплекс состоит из шести блоков, в нем есть столовая, актовый зал, классные кабинеты и спортзал.
«В последние годы правительство региона старается уделять особое внимание школьному и дошкольному образованию. Так, за последние 5 лет в республике построено в ходе национальных проектов 111 школ и 94 дошкольных образовательных учреждения. Такого в истории не было никогда», — рассказал первый вице-премьер региона Руслан Алиев.
Отметим, помимо этого лицея, в Карабудахкентском районе открыли три образовательных учреждения в селах Зеленоморск, Параул и Аданак. Всего с начала нового учебного года в республике заработали 14 новых школ и 2 детских сада.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.