Орангутан Сандокан из Московского зоопарка умер в возрасте 43 года

«С глубоким прискорбием сообщаем о смерти самца суматранского орангутана Сандокана. Он скончался на 44-м году жизни, что является весьма преклонным возрастом для этого вида. Сандокан, он же Сандик, прожил в российской столице большую часть своей жизни. Он родился 1 сентября 1981 года в Германии, в зоопарке города Гейдельберг. В Московский зоопарк он приехал в 1999 году. К этому моменту в Москве уже жили две самки орангутана: Джапи и Джава. Сандокан поселился с ними в одном вольере. Таким образом, среди этих животных была сформирована группа, где самец занял позицию лидера», — говорится в сообщении.