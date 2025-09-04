В забайкальском селе Утан расчистили береговую линию реки Куэнга

Береговую линию реки Куэнга расчистили в селе Утан Забайкальского края в ходе акции «Вода России», организованной по нацпроекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.
В мероприятии приняли участие дети разных возрастов вместе с педагогами-наставниками и сотрудниками сельского Дома культуры. Они собрали более 10 мешков мусора.
«Акция охватила территорию вдоль живописной береговой линии реки в селе Утан — месте, традиционно являющемся излюбленным уголком отдыха для всех жителей. Участники субботника дружно очистили прибрежную зону от бытового мусора, пластика и других отходов, которые, к сожалению, представляют серьезную угрозу для хрупкой экосистемы нашего района, а сотрудники администрации организовали вывоз мусора. Мы уверены, что подобные мероприятия играют ключевую роль в формировании экологической культуры каждого из нас и воспитании ответственного отношения к состоянию окружающей среды», — рассказали организаторы акции.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.