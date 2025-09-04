В забайкальском селе Утан расчистили береговую линию реки Куэнга

«Акция охватила территорию вдоль живописной береговой линии реки в селе Утан — месте, традиционно являющемся излюбленным уголком отдыха для всех жителей. Участники субботника дружно очистили прибрежную зону от бытового мусора, пластика и других отходов, которые, к сожалению, представляют серьезную угрозу для хрупкой экосистемы нашего района, а сотрудники администрации организовали вывоз мусора. Мы уверены, что подобные мероприятия играют ключевую роль в формировании экологической культуры каждого из нас и воспитании ответственного отношения к состоянию окружающей среды», — рассказали организаторы акции.