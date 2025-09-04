В Югорске ХМАО появилась новая детская площадка

Работы по обустройству детского городка завершили во дворе дома № 13 на улице Геологов в Югорске Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили в городской администрации. Благоустройство территории провели в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На площадке появился современный игровой комплекс — карусель, качели разных видов, горка. На всей территории уложили безопасное резиновое покрытие, а также установили скамейки и урны.
Всего в этом году в городе оборудуют пять современных и безопасных детских городков. На улице Мира уже установили качели и игровой комплекс с канатной сеткой и горкой. Также к строительству новых детских площадок приступили на улицах Механизаторов, Попова и Кирова. До конца 2030 года в Югорске обустроят 3 спортивные и 40 детских площадок.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.