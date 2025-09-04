В Югорске ХМАО появилась новая детская площадка

Всего в этом году в городе оборудуют пять современных и безопасных детских городков. На улице Мира уже установили качели и игровой комплекс с канатной сеткой и горкой. Также к строительству новых детских площадок приступили на улицах Механизаторов, Попова и Кирова. До конца 2030 года в Югорске обустроят 3 спортивные и 40 детских площадок.