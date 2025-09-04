Около 10 тыс. операций ежегодно выполняется в РНПЦ онкологии и медрадиологии

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 10 тыс. операций ежегодно выполняется в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова, сообщил журналистам директор центра доктор медицинских наук, профессор Сергей Поляков, передает корреспондент БЕЛТА.
«В центре ежегодно лечатся порядка 20 тыс. человек. Хирургических операций — порядка 10 тыс. Каждый день через нашу поликлинику проходит от 800 до 1 тыс. пациентов. Это новые пациенты, это пациенты, которые приезжают на диспансерный учет, поскольку мы являемся диспансером Минской области», — сказал Сергей Поляков, добавив, что большая часть пациентов, которые лечатся в центре, — это жители Минской области.
По его словам, нагрузка на центр довольно большая, поскольку количество онкопациентов в стране увеличивается. Справляться удается благодаря интенсификации труда и новым подходам. «Показатель того, что мы действительно работаем эффективно, — это постоянный рост показателя пятилетней выживаемости пациентов, которые радикально пролечены. Это снижение смертности — пусть небольшое, но оно тоже есть. Даже то, что на фоне роста онкозаболеваемости мы очень длительный период времени держались на одном уровне по смертности от онкозаболеваний, — это, я считаю, тоже большое достижение онкослужбы», — заметил директор центра.
В стране ежегодно выявляется порядка 60 тыс. новых случаев онкозаболеваний. В целом в стране на учете с онкологическими заболеваниями состоит более 350 тыс. человек. Большая часть этих людей — пять и более лет. Это значит, что пациенты излечены и продолжают жить.
На операции и лечение в центр приезжают и пациенты из других стран. Большинство — из Российской Федерации. Достаточно много — из Средней Азии, стран СНГ. Приезжают из Литвы, Латвии и др.
Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова является правопреемником Белорусского научно-исследовательского института онкологии и медицинской радиологии (Бел НИИ ОМР). Официальной датой основания Бел НИИ ОМР считается 3 сентября 1960 года. В этот день был подписан первый приказ по институту его первым директором Николаем Николаевичем Александровым. Имя этого выдающегося хирурга, ученого и организатора медицинской науки сегодня носит РНПЦ.
По случаю 65-летия со дня основания в центре прошла научная конференция, перед которой заслуженные награды получили работники, работающие здесь длительное время. Некоторые — с момента создания центра. Они получили памятные медали имени Н. Н. Александрова за заслуги перед белорусской онкологией. Многие награждены грамотами, памятными подарками.
«65 лет — это не просто день рождения центра, это день рождения онкологической службы. С этого момента создавалась и продолжает работать служба онкологической помощи пациентам с злокачественными образованиями в нашей стране», — отметил Сергей Поляков. -0-
Фото Татьяны Матусевич.