Около 10 тыс. операций ежегодно выполняется в РНПЦ онкологии и медрадиологии

По его словам, нагрузка на центр довольно большая, поскольку количество онкопациентов в стране увеличивается. Справляться удается благодаря интенсификации труда и новым подходам. «Показатель того, что мы действительно работаем эффективно, — это постоянный рост показателя пятилетней выживаемости пациентов, которые радикально пролечены. Это снижение смертности — пусть небольшое, но оно тоже есть. Даже то, что на фоне роста онкозаболеваемости мы очень длительный период времени держались на одном уровне по смертности от онкозаболеваний, — это, я считаю, тоже большое достижение онкослужбы», — заметил директор центра.