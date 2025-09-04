Участники акции «Беларусь адзіная» в Жлобине: в нашей стране ставку делают на молодежь

Фермер из Чечерского района Алексей Лаворенко солидарен с тем, что белорусам главное — сохранить то, что уже создано. «Например, наше фермерское хозяйство в основном выращивает ягоды, также у нас производство — занимаемся пилением леса. И хочу сказать, что лесное хозяйство в Беларуси — на высоком уровне. Идет постоянное возобновление культур. В лесу порядок, все четко отлажено, отрегулировано. Так же с сельским хозяйством. Я помню, что было раньше, и вижу, как есть сейчас, когда у нас высокие урожаи, все вовремя делается. На местах небезразличные люди. И так в других сферах», — обратил внимание участник акции.