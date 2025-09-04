Участники акции «Беларусь адзіная» в Жлобине: в нашей стране ставку делают на молодежь

4 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ставку делают на молодежь. Таким мнением в беседе с корреспондентом БЕЛТА поделились участники республиканской информационно-просветительской акции «Беларусь адзiная», которую сегодня, 4 сентября, встречают в Жлобине.
Чернявская: не будет интересен интернет, искусственный интеллект, если не будет мира на земле.
Как считает представитель транспортного предприятия Гомельского района, член Молодежного совета при Гомельском районном Совете депутатов Сергей Скороходов, Беларусь в своем развитии движется в правильном направлении. «В том числе работа с молодежью со стороны государства выстраивается в продуктивном русле. Государство уделяет большое внимание молодежи», — сделал акцент он.
Сергей Скороходов отметил широкий спектр мер поддержки молодого поколения, вовлечение его в общественно-политическую жизнь конкретных территорий, страны в целом. «Как пример — акция “Беларусь адзiная”, которая позволяет открыть для себя какие-то ключевые моменты, узнать важные вещи. Пообщаться, познакомиться с лидерами мнений, экспертами. Это многое значит», — убежден собеседник.
Не менее важным он считает и участие нового поколения в молодежных советах. «Все это говорит о том, что в нашей стране ставку делают на молодежь. Нам показывают вектор развития, у нас есть возможность подсказывать что-то государству, вносить определенный вклад», — поделился Сергей Скороходов.
Он убежден: в будущем необходимо обязательно сохранить социальную ориентированность белорусского государства. «Медицина, образование, помощь молодым семьям, забота о человеке и так далее — этим можно только гордиться. Главное — все это сохранить. В то же время молодежь заинтересована внедрять и новые интересные вещи в самых разных сферах, она замотивирована», — подчеркнул участник акции.
Фермер из Чечерского района Алексей Лаворенко солидарен с тем, что белорусам главное — сохранить то, что уже создано. «Например, наше фермерское хозяйство в основном выращивает ягоды, также у нас производство — занимаемся пилением леса. И хочу сказать, что лесное хозяйство в Беларуси — на высоком уровне. Идет постоянное возобновление культур. В лесу порядок, все четко отлажено, отрегулировано. Так же с сельским хозяйством. Я помню, что было раньше, и вижу, как есть сейчас, когда у нас высокие урожаи, все вовремя делается. На местах небезразличные люди. И так в других сферах», — обратил внимание участник акции.
Фермер добавил, что ощущает поддержку государства. «Возникают какие-то вопросы — обращаемся в районный отдел экономики. И все решается. Честно скажу: помогают, подсказывают, все супер», — подчеркнул Алексей Лаворенко.
Он рассказал, что его сын учится в третьем классе в гимназии. «Я вижу, как педагоги учат, как воспитывают. Думаю, наше будущее в надежных руках. Думаю, что следующие поколения сберегут и продолжат строить нашу страну — красивую, процветающую, успешную», — заключил житель Чечерского района.
Акция в Жлобине объединила более 470 человек со всех районов области. В составе делегаций — молодежь, представители реального сектора экономики, предпринимательская общественность, актив районов. Участники акции адресовали экспертам вопросы по самым разным темам — от истории малой родины, реализации государственных программ до вопросов мироустройства.
Республиканская информационно-просветительская акция «Беларусь адзіная» традиционно проходит по всей стране с 2021 года накануне 17 сентября — Дня народного единства. Акция нацелена на обсуждение ориентиров на будущее. -0-
Фото Сергея Холодилина.