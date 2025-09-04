В дагестанском селе Цияб-Ичичали открыли новую школу почти на 400 мест

Новую школу имени Битара Битарова на 392 места открыли в селе Цияб-Ичичали Хасавюртовского района Дагестана. Образовательное учреждение построили в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации главы республики.
Объект возвели взамен старой школы 1957 года постройки. Новый учебный комплекс полностью соответствует современным образовательным стандартам и включает просторные учебные классы, столовую, актовый и спортивный залы, медицинский пункт, библиотеку, а также специализированные мастерские для творческих занятий учащихся. Кроме того, специалисты благоустроили прилегающую территорию.
В селе Цияб-Ичичали проживает более 2,5 тыс. человек, для которых новая школа станет важным образовательным и культурным центром. Напомним, всего 1 сентября в Дагестане открыли 14 новых школ и 2 детских сада.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.