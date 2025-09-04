Ричмонд
Новым главным тренером московского ФК «Родина» стал испанец Диас

47-летний Хуан Диас работал в структуре испанского клуба «Севилья».

Источник: Аргументы и факты

Главным тренером московского футбольного клуба «Родина» стал испанский специалист Хуан Диас. Об этом сообщил сам ФК.

«Сегодня 47-летний Хуан Диас и его тренерский штаб присоединились к команде», — отмечается в заявлении «Родины».

С 2018 года Диас работал в структуре испанского клуба «Севилья». Его игровая карьера (полузащитник) прошла в низших испанских дивизионах, рассказали в российском ФК.

К слову, ранее сообщалось, что турецкий футбольный клуб «Фенербахче» уволил главного тренера Жозе Моуринью после вылета команды из Лиги чемпионов.