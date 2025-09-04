Новым главным тренером московского ФК «Родина» стал испанец Диас

Главным тренером московского футбольного клуба «Родина» стал испанский специалист Хуан Диас. Об этом сообщил сам ФК.
«Сегодня 47-летний Хуан Диас и его тренерский штаб присоединились к команде», — отмечается в заявлении «Родины».
С 2018 года Диас работал в структуре испанского клуба «Севилья». Его игровая карьера (полузащитник) прошла в низших испанских дивизионах, рассказали в российском ФК.
