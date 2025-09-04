Ричмонд
В Ростове-на-Дону во время отдыха у женщины украли кулон стоимостью 30 тысяч

У ростовчанки украли кулон после ночлега в палатке во время отдыха.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на территории Пролетарского района во время отдыха в палатке жительница обнаружила, что у нее пропал золотой кулон. О случившемся сообщили в региональном МВД.

— По словам женщины, золотое украшение стоило 30 тысяч рублей, — написали в социальных сетях ведомства.

По данным полиции, ростовчанка заметила пропажу 31 августа после ночлега в палатке. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления причастного лица. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 ст. 158 УК РФ «Кража».