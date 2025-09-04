В Кирово-Чепецке появится пешеходный туристический маршрут

«В сентябре этого года Кирово-Чепецк празднует 70-летие. И создание маршрута — хороший подарок городу и его жителям. Кроме того, в дни празднования мы, конечно, ждем гостей, а такая прогулка позволит познакомиться с городом самостоятельно, в удобное время и в комфортном для туриста режиме», — отметил директор Центра развития туризма Кировской области и Дирекции по организации мероприятий Алексей Чепцов.