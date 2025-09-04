В Кирово-Чепецке появится пешеходный туристический маршрут

Всесезонный пешеходный туристический маршрут «Кирово-Чепецк: сила двуречья» появится в Кирово-Чепецке. Это соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в управлении массовых коммуникаций Кировской области.
Он пройдет по центру города и охватит важнейшие объекты туристского интереса. Его основная концепция — представить Кирово-Чепецк, в котором мощь двух рек Чепцы и Вятки встречается с индустриальной силой промышленных предприятий. Благодаря информационным стелам с описанием объектов и QR-кодами для прослушивания аудиогида, жители и гости города смогут узнать больше об истории насeлeнного пункта, его знаковых местах, прославленных жителях и народных промыслах.
«В сентябре этого года Кирово-Чепецк празднует 70-летие. И создание маршрута — хороший подарок городу и его жителям. Кроме того, в дни празднования мы, конечно, ждем гостей, а такая прогулка позволит познакомиться с городом самостоятельно, в удобное время и в комфортном для туриста режиме», — отметил директор Центра развития туризма Кировской области и Дирекции по организации мероприятий Алексей Чепцов.
В ближайшее время по всему маршруту будут установлены информационные стeнды. Познакомиться с объектами и картой можно уже сейчас на сайте туркиров.рф.
