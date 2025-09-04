В кубанском селе Александровка обновят территорию у нового спортзала

Работы по благоустройству стартовали на территории вокруг нового спортивного зала в селе Александровка Краснодарского края в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации Ейского района.
На территории уложат тротуарную плитку, установят ограждения, а также обустроят современные подъездные пути и парковочные места, что облегчит доступ автомобилей. Кроме того, на площадке сделают современное уличное освещение, чтобы прогулки и занятия спортом были комфортными в вечернее время. Еще на территории проложат необходимые коммуникации для обеспечения здания нового спортзала теплом, водой, электричеством и канализацией.
«Мы рады, что национальный проект “Инфраструктура для жизни” позволил нам реализовать столь важную цель — создать условия для занятий спортом и отдыха в комфортной среде. Это прекрасный подарок жителям села, и мы надеемся, что новый спортивный зал станет любимым местом досуга и тренировок», — отметил глава Ейского муниципального района Роман Бублик.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.