В кубанском селе Александровка обновят территорию у нового спортзала

На территории уложат тротуарную плитку, установят ограждения, а также обустроят современные подъездные пути и парковочные места, что облегчит доступ автомобилей. Кроме того, на площадке сделают современное уличное освещение, чтобы прогулки и занятия спортом были комфортными в вечернее время. Еще на территории проложат необходимые коммуникации для обеспечения здания нового спортзала теплом, водой, электричеством и канализацией.