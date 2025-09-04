В Париже на Триумфальной арке появился плакат с лозунгом о советских воинах

По данным радиостанции, плакаты были оперативно сняты, а прокуратура возбудила дело по статье о «повреждении или уничтожении имущества, признанного историческим памятником, в ходе собрания в интересах иностранного государства, предприятия или организации». Сообщается, что организаторам акции может грозить до 15 лет лишения свободы.