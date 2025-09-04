Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Париже на Триумфальной арке появился плакат с лозунгом о советских воинах

Сообщается, что организаторам акции может грозить до 15 лет лишения свободы.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Парижа начала расследование после того, как неизвестные разместили плакаты с лозунгом о советских солдатах на Триумфальной арке в центре города, сообщает радио France Info.

«Скажи спасибо советскому солдату-победителю», — гласила надпись на одном из плакатов, появившихся на монументе в среду вечером.

По данным радиостанции, плакаты были оперативно сняты, а прокуратура возбудила дело по статье о «повреждении или уничтожении имущества, признанного историческим памятником, в ходе собрания в интересах иностранного государства, предприятия или организации». Сообщается, что организаторам акции может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее на памятник Пушкину в Одессе повесили плакат с надписью «Груз 200».