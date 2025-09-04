В Париже на Триумфальной арке появился плакат с лозунгом о советских воинах

Прокуратура Парижа начала расследование после того, как неизвестные разместили плакаты с лозунгом о советских солдатах на Триумфальной арке в центре города, сообщает радио France Info.
«Скажи спасибо советскому солдату-победителю», — гласила надпись на одном из плакатов, появившихся на монументе в среду вечером.
По данным радиостанции, плакаты были оперативно сняты, а прокуратура возбудила дело по статье о «повреждении или уничтожении имущества, признанного историческим памятником, в ходе собрания в интересах иностранного государства, предприятия или организации». Сообщается, что организаторам акции может грозить до 15 лет лишения свободы.
Ранее на памятник Пушкину в Одессе повесили плакат с надписью «Груз 200».