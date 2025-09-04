Ричмонд
Женская сборная Франции пропустит ЧМ по боксу из-за гендерных тестов

Во Франции разрешено проводить гендерные тесты только в медицинских и научных целях, а также для борьбы с допингом.

Источник: Аргументы и факты

Женская сборная Франции по боксу не примет участие в предстоящем чемпионате мира из-за проблем со сдачей гендерных тестов, передает пресс-служба Федерации бокса Франции.

«С удивлением и возмущением сотрудники французской сборной узнали в среду вечером, что французские боксеры не смогут принять участие в первом чемпионате мира, организованном World Boxing», — говорится в заявлении.

Сообщается, что во Франции разрешено проводить гендерные тесты только в медицинских и научных целях, а также для борьбы с допингом. В связи с этим французской федерации рекомендовали обратиться в аккредитованную лабораторию в Лидсе, однако француженки не успели сдать тест в срок.

Ранее сообщалось, что Всероссийская федерация легкой атлетики начала тестирование российских легкоатлеток на гендерную принадлежность.