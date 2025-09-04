Женская сборная Франции пропустит ЧМ по боксу из-за гендерных тестов

Сообщается, что во Франции разрешено проводить гендерные тесты только в медицинских и научных целях, а также для борьбы с допингом. В связи с этим французской федерации рекомендовали обратиться в аккредитованную лабораторию в Лидсе, однако француженки не успели сдать тест в срок.