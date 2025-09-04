«Согласилась, чтобы привлекли к административной ответственности». Минчанка пожаловалась властям на дочь, устроившую салон красоты на дому

Теперь в семье натянутые отношения. Мать дочь выселить не может, но просит перестать оказывать бьюти-услуги в своей квартире. И предлагает продать жилище, разделив деньги. А дочь на этот шаг идти не хочет, как и не стремится найти отдельное место для своей деятельности. Для мастера по ресницам, плательщицы налога на профдоход, «аренда отдельного помещения для работы не повлияет на кассу положительным образом», замечает агентство.