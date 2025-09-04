«Согласилась, чтобы привлекли к административной ответственности». Минчанка пожаловалась властям на дочь, устроившую салон красоты на дому

Минчанка пожаловалась главе Октябрьского района Эдуарду Томильчику на собственную дочь, устроившую салон красоты на дому, сказав, что квартира стала, по сути, проходным двором. О ситуации пишет агентство «Минск-Новости».
Женщина со своей 29-летней дочерью живут в квартире площадью 36 квадратных метров. А ощущение проходного двора у заявительницы появилось, поскольку ее дочь оказывает на дому услуги по уходу за ресницами двум-трем желающим. Все это, понятное дело, сопровождается запахом химии, пылью в воздухе.
Теперь в семье натянутые отношения. Мать дочь выселить не может, но просит перестать оказывать бьюти-услуги в своей квартире. И предлагает продать жилище, разделив деньги. А дочь на этот шаг идти не хочет, как и не стремится найти отдельное место для своей деятельности. Для мастера по ресницам, плательщицы налога на профдоход, «аренда отдельного помещения для работы не повлияет на кассу положительным образом», замечает агентство.
Специалисты сказали минчанке, что для такого рода услуг требуется нежилое помещение с отдельным входом, где надо соблюдать ряд условий. А глава района отметил, что за использование жилого помещения не по назначению предусмотрена административная ответственность.
"У вас сейчас есть два варианта решения ситуации, — сказал Эдуард Томильчик. — Первый — привлечь дочь к административной ответственности. После трехкратного привлечения дочери к ответственности вы через суд сможете добиться ее выселения. Второй — наладить с ней отношения. К тому же первый вариант может плохо сказаться на вашем общении с внуком.
Результат приема, пишет агентство, таков: «Заявительница согласилась, чтобы дочь привлекли к административной ответственности. В то же время она выразила надежду, что до суда дело не дойдет».
Ранее мы писали, что в школьных буфетах пицца, смаженка, сосиска в тесте появятся не более двух раз в неделю: в Беларуси готовятся изменить гигиенические нормативы по питанию в школах.
А еще рассказали про четырех белорусских игроков, которые поразили зрителей «Что? Где? Когда?» — программы, которая отмечает 50-летие выхода в эфир.